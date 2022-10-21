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Президент ОАЕ виділить US$ 100 млн постраждалим від війни в Україні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Президент ОАЕ виділить US$ 100 млн постраждалим від війни в Україні

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Його Високість шейх Мухаммед бен Заєд Аль Нахайян виділить додаткову гуманітарну допомогу у розмірі US$ 100 млн. постраждалим внаслідок конфлікту на території України. Про це повідомила державний міністр міжнародного співробітництва Рим Аль Хашімі.

За її словами, рішення про виділення додаткової допомоги виходить із переконання президента у важливості людської солідарності, особливо у випадках конфліктів. Також ця допомога є частиною постійних зусиль ОАЕ щодо пом’якшення гуманітарних наслідків війни.

Рим Аль Хашими розповіла, що за останні місяці Емірати надали майже у такому ж обсязі гуманітарну допомогу Україні, а також запустили кілька рейсів із гуманітарною допомогою для українських біженців у Польщі та Молдові.

Раніше цього тижня шейх Мухаммед бен Заєд Аль Нахайян провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили міждержавне співробітництво, а також можливості щодо деескалації конфлікту та зниження напруженості через діалог та дипломатичні рішення.

Президент Еміратов підкреслив, що докладе всіх можливих зусиль, щоб запобігти загостренню кризи, а також сприятиме створенню атмосфери, що сприяє деескалації та проведенню переговорів. За його словами, війна серйозно впливає не лише на Україну та Росію, а й на решту світу.

Під час розмови шейх Мухаммед бен Заєд подякував Володимиру Зеленському за його довіру зусиллям ОАЕ щодо посередництва у гуманітарних питаннях, у тому числі у сфері продовольчої безпеки. Він також наголосив на готовності ОАЕ підтримувати ініціативи щодо пом’якшення гуманітарних та економічних наслідків кризи.

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