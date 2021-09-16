ГоловнаРОСІЯПасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив аварійну посадку в Санкт-Петербурзі
РОСІЯ

Пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив аварійну посадку в Санкт-Петербурзі

Пасажири і члени екіпажу не постраждали

Гліб Парфененко
Пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив аварійну посадку в Санкт-Петербурзі

Пасажирський літак, що зробив вчора пізно ввечері аварійну посадку в Санкт-Петербурзі, зіткнувся зі зграєю птахів, що порушило роботу одного з його двигунів. Про це повідомив ТАСС представник авіакомпанії “Росія”.

Літак, що летів з Анталії в Санкт-Петербург, здійснив аварійну посадку в аеропорту Пулково в 22.26.

Під час заходу на посадку в аеропорту Airbus A 319 зіткнувся зі зграєю птахів, пояснив представник авіакомпанії “Росія”.

Пасажири і члени екіпажу не постраждали, повідомили в Північно-Західній транспортній прокуратурі РФ.

Літак благополучно приземлився, 95 пасажирів і шість членів екіпажу не постраждали, повідомили в прокуратурі.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаБлизький Східпандеміяпожежа

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International