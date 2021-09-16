Пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів і здійснив аварійну посадку в Санкт-Петербурзі

Пасажирський літак, що зробив вчора пізно ввечері аварійну посадку в Санкт-Петербурзі, зіткнувся зі зграєю птахів, що порушило роботу одного з його двигунів. Про це повідомив ТАСС представник авіакомпанії “Росія”.

Літак, що летів з Анталії в Санкт-Петербург, здійснив аварійну посадку в аеропорту Пулково в 22.26.

Під час заходу на посадку в аеропорту Airbus A 319 зіткнувся зі зграєю птахів, пояснив представник авіакомпанії “Росія”.

Пасажири і члени екіпажу не постраждали, повідомили в Північно-Західній транспортній прокуратурі РФ.

Літак благополучно приземлився, 95 пасажирів і шість членів екіпажу не постраждали, повідомили в прокуратурі.