У літаку вибухнув ноутбук: постраждали стюардеси та туристи

Як мінімум чотири особи постраждали внаслідок займання акумулятора ноутбука в салоні лайнера на рейсі 2664 американського авіаперевізника United Airlines, згідно з інформацією CBS News. Пасажирський літак здійснював внутрішній переліт до США за маршрутом Сан-Дієго — Ньюарк у вівторок вранці. Пожежу вдалося нейтралізувати, постраждалих госпіталізували.

Літак прямував до міжнародного аеропорту Ліберті (Ньюарк, штат Нью-Джерсі), проте через надзвичайну ситуацію, що виникла на борту, незабаром після зльоту змушений був повернутися в міжнародний аеропорт Сан-Дієго. За даними Федерального авіаційного управління, Boeing 737 приземлився в аеропорту Каліфорнії близько 7:30 ранку за тихоокеанським часом після того, як екіпаж рейсу «повідомив про спалах ноутбука в салоні». За інформацією ЗМІ, сумка із ноутбуком належала пасажиру першого класу.

Пожежна служба Сан-Дієго підтвердила, що причиною пожежі став «зовнішній акумулятор». У заяві перевізника уточнювалося, що акумулятор «зайнявся», причини події не уточнювалися. За даними департаменту, льотний екіпаж використовував вогнегасники, а потім помістив палаючий предмет у протипожежний мішок, щоб запобігти поширенню вогню. Це врятувало борт від подальшого поширення полум’я та диму. «Ми дякуємо нашому екіпажу за швидкі дії, які поставили на чільне місце безпеку всіх на борту літака», — заявили в United. Незабаром після приземлення пасажири почали розповідати на своїх особистих сторінках у соцмережах, що салон був задимлений, а деякі супутники «задихалися і кричали», в салоні почалася паніка.

Через дим і вогонь постраждали чотири бортпровідники, їх доправили до лікарні Каліфорнійського університету в Сан-Дієго «в якості запобіжного заходу», також відзвітувало пожежно-рятувальне управління Сан-Дієго на своїх сторінках у соцмережах. Ще два туристи відмовилися від госпіталізації. Усі інші пасажири та члени екіпажу на борту літака пройшли первинний огляд. Мандрівників, що затрималися, відправили до Нью-Джерсі наступним рейсом близько 11:45 ранку. Федеральне авіаційне управління розслідує інцидент.

Довідка: Літій-іонні батареї, що широко використовуються в сучасній побутовій електронній техніці, перегріваються та викликають загоряння. Авіакомпанії дозволяють їх перевозити в ручній поклажі, але не в багажному відсіку. Побутові акумулятори в 99% випадків цього типу бояться морозів нижче -20°C та спеки вище +60°C.

Раніше в грудні пасажирський літак авіакомпанії Lufthansa, що прямував з Лос-Анджелеса (США) до Німеччини, екстрено сів у Чикаго через ноутбук, що спалахнув. Того ж місяця пасажири літака американського лоукостера JetBlue, що прямував з Барбадосу до Нью-Йорка, були евакуйовані в пункті призначення після загоряння, яке могло розпочатися з батареї, заявила влада. Тоді понад 160 туристів спустилися аварійними трапами, п’ятеро отримали легкі травми. Найбільш масштабне за своїми наслідками авіазаймання через літій-іонний акумулятор, встановлений в електровелосипеді, сталося в листопаді минулого року в Нью-Йорку. Внаслідок пожежі постраждали понад 30 людей.