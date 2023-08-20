У Китаї сталася аварійна посадка літака через несправний зарядний пристрій у пасажира

У Китаї екіпажу довелося здійснити невідкладну посадку літака через загоряння портативного зарядного пристрою одного з пасажирів.

Інцидент стався під час рейсу Лхаса – Шанхай. В одного з пасажирів спалахнув power bank. Стривожений власник пристрою прибрав його між кріслами у салоні першого класу.

Члени екіпажу змушені були розібрати кілька рядів крісел, щоб витягти і згасити мобільний акумулятор, що підпалився. У свою чергу пілоти ухвалили рішення про проведення аварійної посадки в аеропорту Ухань.

Раніше в Малайзії сталася авіаційна пригода, при якій літак упав у штаті Селангор, і кількість загиблих становила не менше десяти осіб.