Всі розділи
ГоловнаКитайУ Китаї сталася аварійна посадка літака через несправний зарядний пристрій у пасажира
КитайТуризм

У Китаї сталася аварійна посадка літака через несправний зарядний пристрій у пасажира

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї сталася аварійна посадка літака через несправний зарядний пристрій у пасажира

У Китаї екіпажу довелося здійснити невідкладну посадку літака через загоряння портативного зарядного пристрою одного з пасажирів.

Інцидент стався під час рейсу Лхаса – Шанхай. В одного з пасажирів спалахнув power bank. Стривожений власник пристрою прибрав його між кріслами у салоні першого класу.

Члени екіпажу змушені були розібрати кілька рядів крісел, щоб витягти і згасити мобільний акумулятор, що підпалився. У свою чергу пілоти ухвалили рішення про проведення аварійної посадки в аеропорту Ухань.

Раніше в Малайзії сталася авіаційна пригода, при якій літак упав у штаті Селангор, і кількість загиблих становила не менше десяти осіб.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Греції ресторан здер з туриста 700 євро за чотири напої з закускою, і потрапив до газет

LifeStyle
«Злодіями та шахраями» назвали в грецькій пресі сумнозвісний ресторан...

У Малайзії сталася авіаційна катастрофа: кількість жертв відома

Малайзія
На території штату Селангор у Малайзії розбився пасажирський літак...

Турист приїхав на курорт і не зміг зайнятися сексом, за що подав на готель до суду і був здивований його вердиктом

Іспанія
Оригінальною судовою претензією до готелю на Менорці відзначився німецький...

Як туристи псують пам’ятники: 5 гучних випадків вандалізму

Єгипет
Незважаючи на те, що більшість туристів з повагою ставляться...

У Таїланді човен із туристами потрапив у водяний смерч: двоє зникли, п’ять отримали травми

Таїланд
У провінції Пхетчабурі на півдні Таїланду два туристи зникли...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму