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Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге

Пасажири і члени екіпажу не постраждали

Глеб Парфененко
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге

Пассажирский самолет, совершивший вчера поздно вечером аварийную посадку в Санкт-Петербурге, столкнулся со стаей птиц, что нарушило работу одного из его двигателей. Об этом сообщил ТАСС представитель авиакомпании «Россия».

Самолет, летевший из Анталии в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в 22.26.

Во время захода на посадку в аэропорту Airbus A 319 столкнулся со стаей птиц, пояснил представитель авиакомпании «Россия».

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре РФ.

Самолет благополучно приземлился, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали, сообщили в прокуратуре.

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