Квиток до Туреччини за ціною 8600$: ціни на авіаквитки до безвізових для росіян країни злетіли вдесятеро

Квитки до Ізраїлю з Росії зараз коштують від 6,3 тисяч доларів США.

Вартість авіаквитків на найближчі дати у безвізові для громадян Росії країни зросла вдесятеро після того, як у країні-агресорі оголосили мобілізацію.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на портал TourDom та компанію Biletix.

Зокрема, вартість перельоту в Тель-Авів (Ізраїль) стартує від 378 тисяч рублів (близько 6,3 тисяч доларів США), у Дубай (ОАЕ) – від 373 тисяч рублів (близько 6,2 тисяч доларів США), до Астани (Казахстан) – від 134 тисяч рублів (близько 2,24 тисяч доларів США).

У той же час, за даними сервісу, ціна за квитки до Стамбула (Туреччина) на найближчі дати збільшилася до 100 тисяч рублів (близько 1,68 тисяч доларів США), у Баку (Азербайджан) – до 115 тисяч рублів (близько 1,92 тисячі доларів).

На виліт 24 вересня маршрутом Москва – Анталія пропозиція від російської авіакомпанії «ІрАеро» була така: 500 тисяч рублів (близько 8,6 тисяч доларів США) за одне посадкове місце в літаку, що прямує до Туреччини. Щоправда, є бонус – багаж входить у вартість.

Найдешевше обійдуться авіаквитки до Єревану (Вірменія) – 65 тисяч рублів (близько 1,1 тисячі доларів США) та Ташкент (Узбекистан) – 60 тисяч рублів (близько 1 тисячі доларів США).

Представник компанії пояснив, що під час аналізу враховувалися ціни як на прямі рейси, так і на стикувальні. “Вартість перельоту зросла приблизно вдесятеро”, – додали в Biletix.

Як довго триватиме період високих цін та ажіотажу, досі неясно. Фахівці вважають, що нижчі тарифи варто чекати лише у другій половині жовтня. “Подібний ажіотажний попит на авіаквитки ми бачили в лютому-березні цього року”, – додав експерт сервісу.