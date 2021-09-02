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РОСІЯ

Фонд боротьби з корупцією Навального офіційно припинив існування

ФБК і ряд інших організацій, пов'язаних з Навальний, були визнані "екстремістськими" постановою Мосміськсуду від 9 червня

Євгеній Подольський

Фонд боротьби з корупцією, заснований російським опозиціонером Олексієм Навальним, припинив своє існування як юридична особа 31 серпня.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) на сайті Федеральної податкової служби (ФПС) Росії.

ФБК і ряд інших організацій, пов’язаних з Навальний, були визнані “екстремістськими” постановою Мосміськсуду від 9 червня.

Рішення було винесено за скаргою московської прокуратури.

У січні 2021 роки після лікування в Німеччині Олексій Навальний повернувся з Берліна до Москви, де при проходженні паспортного контролю був заарештований.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін 3 роки 6 місяців по справі «Ів Роше» на реальний з відбуванням колонії загального режиму протягом 2 років і 8 місяців. ЄСПЛ і міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Меморіал, деякі лідери західних країн, а також ряд російських і зарубіжних ЗМІ визнали висновок Навального політично мотивованим.

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