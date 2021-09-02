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РОССИЯ

ФБК и ряд других организаций, связанных с Навальным, были признаны “экстремистскими”

ФБК і ряд інших організацій, пов'язаних з Навальний, були визнані "екстремістськими" постановою Мосміськсуду від 9 червня

Евгений Подольский

Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование в качестве юридического лица 31 августа.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

ФБК и ряд других организаций, связанных с Навальным, были признаны “экстремистскими” постановлением Мосгорсуда от 9 июня.

Решение было вынесено по жалобе московской прокуратуры.

В январе 2021 года после лечения в Германии Алексей Навальный возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. ЕСПЧ и международные правозащитные организации Amnesty International и Мемориал, некоторые лидеры западных стран, а также ряд российских и зарубежных СМИ признали заключение Навального политически мотивированным.

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