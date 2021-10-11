Кремль блокує сайт Навального. Справу розслідує російський суд

Московський суд сьогодні розгляне скаргу Олексія Навального на блокаду його сайтів. Затриманий активіст опозиції звинуватив Генеральну прокуратуру і Агентство з нагляду в сфері телекомунікацій в порушенні громадянських прав. У липні суд Москви визнав організації, пов’язані з Олексієм Навальним, екстремістськими. На цій підставі наглядові органи заблокували доступ до сторінок політика.

Місяць тому Олексій Навальний подав скаргу на дії Генпрокуратури і Роскомнадзора. Політик зажадав розблокувати керовані ним і його соратниками сайти.

В ході попереднього слухання адвокати активіста опозиції встановили, що російська влада заблокували понад 170 веб-сайтів, в тому числі акаунти в популярних соціальних мережах.

Звинувачення стверджує, що ці сайти використовуються для пропагандистської діяльності організацій, визнаних екстремістськими. На думку російських правозахисників, блокування сайтів – один з елементів репресій проти опонентів Кремля.