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РОСІЯ

Навального звинувачують у створенні екстремістської організації

Євгеній Подольський

Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу стосовно Олексія Навального. Активіста опозиції, який перебуває в колонії, звинуватили в створенні екстремістської організації. Політику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім Олексія Навального, його соратники Леонід Волков і Іван Жданов звинувачувалися у створенні та управлінні екстремістською організацією. Крім того, пособники опозиційного політика: Любов Соболь, В’ячеслав Гімаді і ще кілька людей були звинувачені в причетності до екстремістської організації.

Російські незалежні ЗМІ нагадали, що більшість найближчих соратників Олексія Навального раніше втекли з Росії і сховалися в сусідніх країнах.

У липні суд Москви визнав організації, пов’язані з опозицією, в тому числі Фонд боротьби з корупцією, екстремістськими організаціями. На думку російських правозахисників, все обличчя, які працювали, співпрацювали, фінансували або просували діяльність цих організацій, повинні враховувати репресії.

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