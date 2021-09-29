Розслідування ЗМІ про отруєння Навального отримало премію “Еммі”

Журналістське розслідування декількох ЗМІ про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального удостоєно американської телевізійної премії “Еммі”. Нагороду в номінації “Репортаж-розслідування в новинній програмі” отримав сюжет, що вийшов в ефірі телекомпанії CNN, повідомило у середу, 29 вересня, журі “Еммі”. Розслідування проводилося спільно журналістами CNN, Bellingcat, The Insider і Der Spiegel.

Учасники журналістського розслідування прийшли до висновку, що на Навального в серпні 2020 року вчинили замах з використанням забороненого бойового отруйної речовини групи “Новачок” співробітники спецгрупи ФСБ, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики. В опублікованому 14 грудня минулого року матеріалі вказується, що співробітники ФСБ стежили за Навальний кілька років. Розслідувачі з’ясували, що, згідно з базою даних авіаперельотів, члени групи літали в десятки міст Росії, куди літав і Навальний.

Отруєння Навального

Олексія Навального в серпні 2020 року було отруєно в Томську і потім перевезено на лікування до Німеччини. Навальний звинувачує в замаху президента РФ Володимира Путіна і ФСБ. Понад 50 країн – учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння політика. Влада РФ заперечують всі звинувачення. ЄС і Великобританія ввели санкції за отруєння Навального.

17 січня 2021 року Навальний повернувся в Росію і був затриманий в аеропорту Шереметьєво. 2 лютого він був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов’язань умовно засудженого у справі косметичної компанії “Ів Роше”. В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.

Премія “Еммі” вважається найпрестижнішою світовою нагородою в галузі телебачення. Назва премії походить від слова immy – так називалася передає вакуумна трубка в перших телевізійних камерах.