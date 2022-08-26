Сотні рейсів скасовано в Лісабоні та Порту через страйк співробітників аеропорту

Розклад рейсів в аеропортах Лісабона та Порту сьогодні був порушений, а сто рейсів скасовано через страйк співробітників наземного транспорту, який триватиме до неділі, повідомив оператор аеропортів ANA (АНА) з посиланням на Agence France-Presse.

Найбільше постраждала бюджетна авіакомпанія Easyjet, яка вчора скасувала безліч рейсів до двох головних аеропортів Португалії і назад через акцію протесту співробітників транспортної компанії Portway, дочірньої компанії оператора аеропорту.

У Лісабоні все спокійно, оскільки більшість пасажирів скасованих рейсів було попереджено заздалегідь, сказав представник ANA.

За даними профспілок, участь у цьому страйку за підвищення зарплати в Порту становить 90% в аеропорту Лісабона та 85% у Порту.

Протест меншою мірою торкається аеропортів у Фуншалі на острові Мадейра та Фару в туристичному регіоні Алгарве на півдні країни.

Страйкарі вимагають негайного підвищення заробітної плати, щоб збільшити свою купівельну спроможність, йдеться у комюніке Національної профспілки працівників цивільної авіації (SINTAC). Профспілки звинувачують компанію в тому, що вона перешкоджає кар’єрному зростанню і не дотримується трудового законодавства щодо оплати відпусток.

“Portway”, в якій працює близько 2500 співробітників, на 100 відсотків належить ANA, дочірній компанії французької групи Vinci, яка отримала концесію на португальські аеропорти у 2013 році.