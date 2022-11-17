У мережі показали, як буде виглядати новий найбільший аеропорт у Польщі

Поляки визначили проектувальника найбільшого аеропорту Польщі Centralny Port Komunikacyjny (Центральний комунікаційний порт) та показали, як виглядатиме це мегалетовище.

Відповідно до результатів тендеру, основні об’єкти повітряних воріт проектуватиме консорціум британських фірм Foster + Partners та Buro Happold. Вони визначать, як виглядатиме пасажирський термінал, залізнична станція та місця пересадок пасажирів з одного виду транспорту на інший.

За цю роботу підрядники отримають 150 млн євро від уряду Польщі, який створює Port Komunikacyjny в 40 км від Варшави.

Концептуальний дизайн британці мають підготувати до середини 2023 року, а всі інші креслення, необхідні для будівництва – протягом 2,5 років з моменту укладання контракту. Це відбулося 11 листопада 2022 року.

На оприлюдненій візуалізації аеропорту можна побачити величезний термінал, в якому акцент зроблений на просторі, природному освітленні та озелененні.

Передбачається, що прямо перед входом в термінал буде розташований транзитний залізничний вокзал, з якого швидкісними потягами можна буде доїхати до найбільших міст Польщі.

Початкова пропускна спроможність мегааеропорту Centralny Port Komunikacyjny складатиме 40 млн пасажирів на рік. Але архітектори мають спроектувати летовище так, щоб за необхідності його пропускну спроможність можна було корегувати у бік збільшення або зменшення.

Наразі найбільшим аеропортом Польщі є летовище Шопена, що розташовано на околиці Варшави. Воно має дві смуги, що перетинаються, та затиснуте інфраструктурою польської столиці. Через це найближчим часом аеропорт досягне своєї максимальної пропускної спроможності, що не дозволить подальше збільшення трафіку.

За даними докризового 2019 року, аеропорт Шопена в Варшаві обслужив 18,8 млн пасажирів, що є рекордом за всю історію летовища.