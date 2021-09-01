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ПОЛЬЩА

Польща вводить режим надзвичайного стану

Євгеній Подольський

Уряд Польщі звернувся до президента з проханням ввести надзвичайний стан в прикордонних з Білоруссю провінціях. Про це повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій на прес-конференції у Варшаві.

Польське міністерство внутрішніх справ вважає, що надзвичайний стан має охоплювати 115 населених пунктів Подляшкого воєводства на північному сході країни і 68 населених пунктів в Люблінському воєводстві на південному сході.

“Будь ласка, зрозумійте, що ситуація може стати неймовірно напруженою. Ми не прагнемо налякати, ми лише попереджаємо, що в найближчі дні по той бік кордону може з’явитися багато небезпечних людей зі зброєю”, – сказав глава МВС Матеуш Камінські.

В останні місяці Польща зіткнулася з різко збільшився числом нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі. У понеділок польські прикордонники припинили 50 спроб незаконного переходу з білоруської території і затримали 21 нелегального мігранта. Про це повідомили джерела в польській прикордонній службі.

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