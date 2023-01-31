Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців із України

У Польщі поновили правила повторного перетину кордону для українських біженців. Відтепер обов’язковим стане пред’явлення на кордоні diia.pl, щоб не втратити статус UKR.

Про це повідомляє Посольство України у Польщі. Зазначається, що для збереження статусу іноземець має право виїжджати з Польщі на строк не більше ніж 30 діб.

“Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін менше 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, має повідомити співробітника прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту у Польщі і щоразу показувати електронний документ diia.pl”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві уточнюють, що це треба робити, навіть якщо українці їхатитимуть до Польщі на роботу чи з іншою метою, але при цьому вони матимуть захист у цій державі.

Якщо ж біженець повертається до Польщі, але не виконає зазначених умов, він може втратити соціальні пільги.

“В’їзд на територію Польщі без повідомлення про зазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами”, – попереджають дипломати.