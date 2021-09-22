Зеленський: Пріоритетом ООН має бути запобігання мілітаризації Криму

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою 76-й сесії Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом підкреслив, що запобігання мілітаризації Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом цієї сесії ООН.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

«На зустрічі з Абдуллою Шахідом підкреслив, що захист прав людини на окупованих територіях України, запобігання мілітаризації Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом 76-й сесії Генасамблеї ООН», – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що розраховує на тісну співпрацю та прийняття відповідних резолюцій, які ініціює Україна.