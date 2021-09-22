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Зеленский заявил что, приоритетом ООН должно быть предотвращение милитаризации Крыма

Про це український президент заявив на зустрічі з главою 76-й сесії ГА ООН

Евгений Подольский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом подчеркнул, что предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом этой сессии ООН.

Об этом Зеленский написал в Твиттере.

«На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом 76-й сессии Генассамблеи ООН», — написал Зеленский.

Глава государства отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество и принятие соответствующих резолюций, которые инициирует Украина.

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