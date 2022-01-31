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В ООН закликали терміново скасувати всі заборони на поїздки туристів через їхню неефективність

Гліб Парфененко
В ООН заявили, коли відновиться міжнародний туризм

UNWTO, всесвітня туристична організація при ООН заявила, що приєднується до заклику Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зняти обмеження на туристичні поїздки. Локдауни показали свою неефективність у справі запобігання поширенню коронавірусу – заявили в Асоціації. Йдеться про попередження UNWTO проти використання загальних обмежень на поїздки – такі заходи можуть завдати економічного та соціального збитку – заявили в асоціації, підтримуючи рішення ВООЗ про те, що «загороджувальні» заходи варто послабити.

«Введені обмеження на поїздки не вплинули на поширення варіанта Омікрон», – заявили в організації. Такі заходи, як тестування, ізоляція, карантин та вакцинація, що накладаються на мандрівників, мають ґрунтуватися на оцінці ризику – додають експерти.

«Коли справа сягає припинення поширення нових варіантів вірусу, загальні обмеження на поїздки просто контрпродуктивні. Насправді, обмежуючи туризм, ці обмеження завдають більшої шкоди, ніж користі, особливо в тих місцях, де міжнародні туристи залежать від робочих місць, економічного добробуту та стійких змін», — заявив генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі.

За його словами, наразі вже критично необхідно відновити туризм та працювати над відновленням сектору.

Нагадаємо, що раніше Регіональний директор ВООЗ по Європі д-р Ханс Генрі П. Клюге висловив сподівання, що пандемія добігає кінця: омікрон витісняє Дельту з безпрецедентною швидкістю і вже очевидно, що він менш небезпечний варіант.

Нагадаємо, що багато експертів прогнозують повернення туризму до звичайного життя вже в літньому сезоні 2022 року. У тому числі і відкриття Європи для наших туристів. Подробиці читайте за посиланням.

Для тих, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені назвали ознаку Омікрону, яку приймають за харчове отруєння».

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