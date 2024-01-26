Всесвітня туристична організація провела ребрендинг

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) провела ребрендинг. Тепер вона називається UN Tourism.

Як заявили в організації, що охоплює 160 держав, новим брендом вона підтверджує свій «статус спеціалізованого агентства ООН з туризму та світового лідера у галузі туризму». Ребрендинг провело агентство Interbrand.

У UN Tourism зазначають, що історія нового бренду повністю відповідає пріоритетам ООН із туризму.

Слоган організації також було оновлено, тепер він звучить як “Наближаючи світ”.