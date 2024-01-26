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Туризм

Всесвітня туристична організація провела ребрендинг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Всесвітня туристична організація провела ребрендинг

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) провела ребрендинг. Тепер вона називається UN Tourism.

Як заявили в організації, що охоплює 160 держав, новим брендом вона підтверджує свій «статус спеціалізованого агентства ООН з туризму та світового лідера у галузі туризму». Ребрендинг провело агентство Interbrand.

У UN Tourism зазначають, що історія нового бренду повністю відповідає пріоритетам ООН із туризму.

Слоган організації також було оновлено, тепер він звучить як “Наближаючи світ”.

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