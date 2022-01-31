Вчені назвали ознаку Омікрону, яку приймають за харчове отруєння

Більшість людей, які заразилися штамом коровірусу «Омікрон», спостерігаються звичайні симптоми застуди. Але експерти попередили, що є маловідома ознака цього інфекційного захворювання, яке насправді може замаскуватися під симптом харчового отруєння. Відповідне дослідження опубліковано у журналі Journal of Microbiology, Immunology and Infection.

Експерти охорони здоров’я заявили, що коронавірус може призвести до симптомів, що відрізняються від класичних респіраторних хвороб. Нагадаємо, згідно з даними NHS, що трьома основними симптомами ковіду є постійний кашель, висока температура або втрата смаку/запаху, тоді як найпоширенішими ознаками «омікрону» є кашель, втома та біль голови.

Американський доктор Біл Адм звернув увагу, що більшість людей, які підхопили дельта-варіант, страждатимуть від тієї чи іншої форми проблем з диханням, причому ключовим фактором будуть проблеми з верхніми дихальними шляхами. «Але з Омікроном у пацієнтів із шлунково-кишковими проблемами з’являються загострення та більше інших симптомів», – зазначив він.

Виступаючи на американському телебаченні, він додав, що є кілька пов’язаних ознак, які можуть виявитися у людини і бути ознаками ковіду, але нагадувати харчове отруєння. Це нудота, біль у животі, блювання, втрата апетиту та діарея. При цьому це найчастіше сполучені симптоми коронавірусу.

Експерти, однак, заявили, що хоча нудота або блювання не можуть бути ключовими ознаками коронавірусної інфекції, вони можуть супроводжуватися іншими. Так, дослідження показали, що люди з Covid-19 іноді можуть відчувати шлунково-кишкові проблеми.

У новому дослідженні експерти виявили, що нудота та блювання були двома найбільш поширеними ознаками, які супроводжували інші ключові симптоми ковіда, такі як біль у горлі або втрата смаку/запаху. Хоча поза пандемією це, скоріш, розцінювалося як наявність токсину в організмі, тобто. отруєння. Вчені припустили, що причина, через яку люди хворіють, пов’язана із запальною реакцією організму на вірусну інфекцію, тому прояви у вигляді діареї, нудоти та блювання цілком зрозумілі.

Перевірка симптомів

У міру появи нових варіантів коронавірусу проявляється більше можливих симптомів – м’язові болі, проблеми з кишечником та запаморочення. Деякі з них зустрічаються рідше, але інші регулярно реєструються людьми, які зіткнулися з останнім варіантом.

За словами професора Тіма Спектора, є дві ознаки, які можуть сигналізувати про наявність в організмі «омікрону» – це біль у горлі та першіння: «Значно збільшилася кількість повідомлень про біль у горлі та захриплість голосу… Тепер це набагато частіше зустрічається з «омікроном» , ніж із іншими штамами коронавірусу. Тож біль у горлі – справді ключова ознака «омікрону». Люди описують це як біль, що колить, і постійне першіння – те, з чим вони насправді раніше не стикалися при інших застудних захворюваннях».

Раніше DIP писав, що «Лікарі назвали 4 симптоми омікрону, які зазвичай люди ігнорують».