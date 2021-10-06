Людство приречене на водну кризу – попереджає ООН

Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) передбачила кризу води для людства. Глобальне потепління у поєднанні з неефективним управлінням водними ресурсами у всьому світі та нестачею систем попередження про надзвичайні ситуації зробить повені та посухи більш небезпечними для людей. До такого висновку прийшли експерти у своєму звіті.

Окрім ВМО, у дослідженні брали участь 20 міжнародних організацій та дослідницьких центрів. Вони з’ясували, що через пару десятиліть все більше людей не матиме достатньої кількості питної води – до 2050 року їх на планеті буде більше п’яти мільярдів. У 2018 році 3,6 мільярда людей відчули труднощі з доступом до води.

На думку експертів, світ постраждає не тільки від посухи – у деяких областях; концентрація опадів буде продовжувати зростати. Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас нагадав, що сильні зливи в Азії у 2020 році призвели до повені в Японії, Китаї, Індонезії, Непалі, Пакистані та Індії-сотні людей загинули, а мільйони змушені були переселитися зі зруйнованих територій. У 2021 році стихійні лиха також спричинили загибель сотень європейців та завдали серйозної шкоди інфраструктурі.

За оцінками ВМО, понад 300 000 людей загинули від повені та понад 700 000 від посухи та нестачі продовольства, спричиненої нею. Вчені вважають, що можна зменшити кількість катастроф та їх жертв, якщо більше коштів терміново спрямувати на управління водними ресурсами у світі. Багата економіка повинна допомогти країнам, що розвиваються, створити надійні системи попередження про стихійні лиха: в азіатських країнах – про повені, а в африканських країнах – про посухи.

На даний момент 107 штатів відчувають проблеми з безпекою води і, згідно з дослідженням, не зможуть їх вирішити до 2030 року. “Близько 60 відсотків національних метеорологічних та гідрологічних служб не мають необхідних можливостей для подолання кліматичної кризи успішно”, – йдеться у звіті. Глава ВМО зазначив, що найгірша ситуація в Центральній Азії, Африці та острівних державах.

Раніше ВМО виявила, що за останні 50 років кількість смертельних природних катаклізмів зросла в 5 разів. За півстоліття від стихійних лих загинуло понад два мільйони людей. Економічний збиток від катастроф також збільшився – з 175,4 млрд доларів у 1970 -х до 1,38 трлн доларів у 2010 -х роках, а загальні збитки за півстоліття досягли 3,64 трлн доларів.