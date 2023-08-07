Акули стали агресивнішими на популярних у туристів курортах: океанологи повідомили лякаючу причину

На популярних пляжних курортах по всьому світу почала загрозливо зростати агресивність акул. Вчені побоюються, що ситуація може стати ще лякаючішою для туристів у майбутньому, так як є об’єктивна причина цього явища, повідомили вчені-океанологи: температура поверхні світового океану досягла найвищого значення за історію спостережень.

За даними Метеорологічної служби Євросоюзу Copernicus, які привело британське видання Daily Mail, температура поверхні моря досягла найвищого значення — в середньому +20.96°C, оновивши попередній рекорд 2016 року, який становив +20.95°C — цей показник входять як холодні, так і та теплі моря.

Підвищення температури води Світового океану ставлять під загрозу існування цілого ряду видів риб та коралів. Потепління призводить до зміни міграційних шляхів риб, наприклад, тріски, якою доводиться переміщатися на північ у пошуках прохолодніших вод. Акули – один із головних страхів туристів – не виняток. Вони також реагують на зміну температури води. Так, експерти впевнені, що ці морські хижаки стають агресивнішими. «Роздратливість акул мене зовсім не здивувала б. Риби сильно нервують через коливання температури води», – зазначив учений-океанолог Саймон Боксалл з Університету Саутгемптона у Великій Британії.

Як підтвердив представник Copernicus, поточне підвищення температури океанів встановило новий рекорд. Рекордні температури океанів пов’язують із погодним феноменом Ель-Ніньо, що спричиняє потепління поверхневих вод у Тихому океані. Проте вчені наголосили, що головною причиною є глобальне потепління, якому сприяє викид парникових газів, та попередили про серйозні наслідки для клімату та екосистеми.

Минулого та поточного року було зареєстровано кілька хвиль спеки на наступних популярних курортах:

Середземномор’я – курорти Туреччини, Італії, Іспанії, Греції, Франції та інших країнах. Мексиканська затока — більшість Мексиканської затоки оточує Мексику, включаючи узбережжя штатів Тамауліпас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан і Кінтана-Роо. Також на південному узбережжі США знаходяться кілька штатів, що обрамляють Мексиканську затоку. Це штати Флорида, Алабама, Міссісіпі, Луїзіана та Техас. Куба: на північно-західне узбережжя Куби також припадає невелика частина Мексиканської затоки. Спека дісталася і Північної Атлантики – Ісландії, Великобританії, Норвегії, Ірландії, Фарерських островів. Тепліше стало й у Гренландії.

Професор Роуен Саттон з Університету Редінга та Національного центру атмосферних наук попередив, що таке екстремальне явище може мати руйнівні наслідки як на місцевому, так і на глобальному рівнях: «Потепління океану викликає занепокоєння. Вони припускають, що ми, можливо, переживаємо не просто рекордне екстремальне явище, а й руйнівне. І це не просто локальна зміна температури. Це ще один тривожний дзвіночок, який вимагає найтерміновіших дій щодо обмеження майбутнього потепління та адаптації до серйозних змін, які розгортаються на наших очах».

Як це вплине на туристів та пляжні напрямки?

Загалом підвищення агресивності акул та зміна температури океану представляють критичні виклики для турсектора та навколишнього середовища.

По-перше, це пряма загроза безпеці туристів. Більш агресивна поведінка морських хижаків цілком може збільшити ймовірність нападів на відпочиваючих, особливо поблизу пляжних курортів, де популярні активності включають плавання та серфінг.

По-друге, скорочення списку безпечних пляжних напрямків для відпочинку. Зростання кількості нападів акул може відлякати туристів та негативно вплинути на турпотік у районах із високим ризиком атак акул.