Человечество обречено на водный кризис — предупреждает ООН

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) предсказала кризис воды для человечества. Глобальное потепление в сочетании с неэффективным управлением водными ресурсами во всем мире и нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях сделает наводнения и засухи более опасными для людей. К такому выводу пришли эксперты в своем отчете.

Кроме ВМО, в исследовании принимали участие 20 международных организаций и исследовательских центров. Они выяснили, что через пару десятилетий все больше людей не будет достаточного количества питьевой воды — к 2050 году их на планете будет больше пяти миллиардов. В 2018 году 3,6 миллиарда человек почувствовали трудности с доступом к воде.

По мнению экспертов, мир пострадает не только от засухи — в некоторых областях; концентрация осадков будет продолжать расти. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас напомнил, что сильные ливни в Азии в 2020 году привели к наводнению в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии-сотни людей погибли, а миллионы вынуждены были переселиться из разрушенных территорий. В 2021 году стихийные бедствия также привели к гибели сотен европейцев и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

По оценкам ВТО, более 300 000 человек погибли от наводнения и более 700000 от засухи и нехватки продовольствия, вызванной ею. Ученые считают, что можно уменьшить количество катастроф и их жертв, если больше срочно направить на управление водными ресурсами в мире. Богатая экономика должна помочь развивающимся странам, создать надежные системы предупреждения о стихийных бедствиях: в азиатских странах — о наводнениях, а в африканских странах — о засухе.

На данный момент 107 штатов испытывают проблемы с безопасностью воды и, согласно исследованию, не смогут их решить до 2030 года. «Около 60 процентов национальных метеорологических и гидрологических служб не имеют необходимых возможностей для преодоления климатического кризиса успешно», — говорится в отчете. Глава ВТО отметил, что наихудшая ситуация в Центральной Азии, Африке и островных государствах.

Ранее ВТО обнаружила, что за последние 50 лет количество смертельных природных катаклизмов возросло в 5 раз. За полвека от стихийных бедствий погибло более двух миллионов человек. Экономический ущерб от катастроф также увеличился — с 175,4 млрд долларов в 1970-х к 1,38 трлн долларов в 2010-х годах, а общие убытки за полвека достигли 3,64 трлн долларов.