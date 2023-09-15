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Про звичний гірськолижний туризм можна буде забути: названо сумну причину

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Про звичний гірськолижний туризм можна буде забути: названо сумну причину

Глобальне потепління загрожує не лише літньому, а й зимовому відпочинку. Саме воно — та сумна причина, через яку про звичний гірськолижний туризм можна буде забути.

Вже цього сезону ті ж турецькі курорти практично «провалили» сезон через проблеми зі снігом, постраждали і багато популярних європейських курортів — від Шамоні у Франції до Інсбрука в Австрії через рекордні температури. І ситуація лише посилюватиметься, запевняють кліматологи.

Як заявлено в дослідженні, опублікованому в журналі “Зміна клімату в природі”, практично всі курорти в Південній Європі зі зміною клімату будуть під загрозою. “Без штучного снігу і якщо глобальні викиди парникових газів скоротяться тільки до того ступеня, який передбачає нинішня політика (близько 3°C), 100% курортів Південної Європи зіткнуться з дуже високими ризиками з точки зору наявності снігу”, – запевняє дослідження. У цьому випадку, під загрозою виявляться найпопулярніші альпійські курорти – в зону ризику потраплять 93% курорту у французьких Альпах, 94% з австрійських курортів, а найгірше прийде німецьким та італійським гірськолижним курортам в Альпах – там у зоні ризику всі 100%. як і Туреччини.

Якщо підвищення обмежиться 1,5°C, ситуація буде трохи легшою — у цьому випадку постраждають лише італійці — там залишиться під загрозою 69% курортів, у Німеччині та Туреччині — близько 20%, а австрійцям, французам та швейцарцям пощастить — зона ризику не перевищить 10%.

При цьому штучне снігування не є панацеєю, додають експерти. Як мінімум збільшення виробництва штучного снігу призведе до збільшення потреби у воді на курортах в середньому на 20%. А у водою в Європі через два вкрай спекотні роки поспіль і без того є проблеми.

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