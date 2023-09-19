Названо гірськолижні курорти, на які можна не їхати через глобальне потепління та відсутність снігу у 2024 році

Через глобальне потепління багато гірськолижних курортів ризикують зіткнутися з відсутністю снігу в сезоні 2023-2024 року. Експерти назвали місця, куди можна не їхати цієї зими, і де, навпаки, буде достатньо сніжно для комфортного катання на лижах, пише видання Mirror.

Наслідки зміни клімату гостро відчули деякі гірськолижні курорти, де не по сезону високі температури призвели до неідеальних сніжних умов. Королівське метеорологічне товариство Великобританії попередило, що «підвищення температури та дедалі більш непередбачувані погодні умови призвели до менш надійних снігопадів та більшого ризику дощу у зимові місяці».

Вони додали: «Курорти в Альпах на висоті нижче 1’500 м є найуразливішими з погляду виживання. Лижна індустрія, яка давно усвідомлює ці проблеми, тепер стикається з реальністю того, що наслідки зміни клімату перестали бути проблемою віддаленого майбутнього, тепер це є безпосередня загроза їхньому бізнесу».

Деякі відомі курорти постраждали особливо сильно, наприклад Лез-Арк у Франції, де лінія снігу зміщується вгору, а на нижніх схилах все частіше використовуються машини для виробництва снігу. У Кітцбюелі в Австрії лижний сезон скорочується, незважаючи на збільшення використання штучного льоду, тоді як в іспанській Сьєрра-Неваді спостерігається зниження рівня снігопадів та скорочення лижного сезону, що спонукало країну інвестувати у більшу кількість обладнання для виробництва снігу. У Зельдені в Австрії в останні роки спостерігається відступ льодовиків та зменшення снігового покриву, що спонукало перемістити підйомники на вищі висоти та створити нові лижні траси на великих висотах.

Тому минулого року рекордна кількість туристів вирушила на гірськолижні курорти Скандинавії, де зими залишаються холодними і випадає хороший сніг. Особливою популярністю користуються Оре у Швеції, Хемседал у Норвегії та Леві у Фінляндії. Проте місцеві туристичні чиновники висловили занепокоєння щодо стійкості масового туризму та швидкого зростання кількості відвідувачів.

Експерт з лиж Ліззі Нельсон сказала: «Недавні звіти наголошують, що більше чверті європейських гірськолижних курортів можуть знову зіткнутися з проблемою снігу цього року і в майбутньому, але людям не слід відкладати лижну відпустку цієї зими. Хоча на деяких курортах, безперечно, будуть труднощі, цього сезону також буде безліч місць з впевненим снігом».

До комфортних для катання курортів увійшли:

Зас-Фе, Швейцарія. На цьому курорті понад 100 км трас для катання на лижах та сноуборді, а також санні траси. «Зас-Фе – один із найвищих гірських курортів Швейцарії, і тут вже є сніг. Середньорічна кількість снігопадів становить 466 см на рік, тому це буде чудовий курорт для відпочинку цього сезону», – сказала Ліззі.

Ле Вал, Франція. Перші витяги відкрилися тут ще 50 років тому, північно-західний напрямок більшості схилів означає, що температура залишається низькою, а сніг загалом хороший. «Ле Валь Торанс – ще один яскравий приклад одного із найсніжніших курортів Європи. Це найвисокогірніший курорт у Європі, де 99% гірськолижної зони розташовано на висоті понад 2’000 метрів», – додала експерт з лиж.

Обергургль, Австрія. «На білих схилах Австрії можна знайти ще один сніговий курорт. Курорт розташований на околиці долини Ецталь на висоті 1’930–3’080 м і може похвалитися фантастичним снігом та одним із найтриваліших лижних сезонів в Австрії, який зазвичай триває із середини листопада до кінця квітня», – додала Ліззі.

Лех Цюрс, Австрія. Тут є 87 витягів, 200 кілометрів глибоких снігових трас та 305 км лижних трас. «Лех-Цюрс – ще один сніговий курорт Австрії. На курорті найвищий середній снігопад серед усіх великих гірськолижних курортів у всіх Альпах», – сказала Ліззі.

Валь д’Ізер, Франція. «І останнє, але не менш важливе: Валь д’Ізер у Тіні, Франція, є одним із найкращих снігових курортів у Європі. Більше половини його схилів лежать понад 2’500 м. На такій великій висоті не дивно, що Валь д’Ізер відомий одним із найнадійніших снігів в Альпах», – додала експерт.