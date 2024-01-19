Відпочинок в Анталії стане небезпечним для туристів: у Туреччині повідомили, коли і куди перемістять головний курорт країни для порятунку туризму

Тема глобального потепління та його впливу на туризм із саміту в Давосі дісталася Туреччини. Місцеві експерти Центру досліджень кліматичної політики Університету Богазичі заявили, що в такій віддаленій перспективі відпочинок в Анталії стане небезпечним для туристів. Також вони довели, коли і куди треба перемістити головний курорт країни для порятунку туризму. Причому вони запевняють, що станеться все в не такому віддаленому майбутньому.

Дослідження, яке провів один із дослідників Центру досліджень наукової політики Університету Богазичі Назан Ан, присвячувалося тому, як зміна клімату та глобальне потепління вплинуть на туризм у період з 2026 по 2050 рік. Основний висновок такий: середземноморська спека досягне рівня, який загрожуватиме здоров’ю людини. У результаті кліматична криза змусить курорти Туреччини переїхати на Чорне море.

Як пояснив ще один дослідник Центру досліджень кліматичної політики Університету Богазичі Мустафа Туфан Турп, температура у Туреччині вже зараз досягла рівня, який впливає на здоров’я. «Наприклад, влітку у Стамбулі ми стикаємося з температурою, що перевищує 20 градусів, навіть уночі. Хвилі спеки у Середземноморському регіоні тепер небезпечні для життя!» – запевнив він. У результаті дослідники впевнені, що кліматична криза в найближчому майбутньому змусить туризм переміститися на північні узбережжя, тобто чорноморські, і бізнесу варто готуватися.

«У нашому дослідженні ми досліджували узбережжя Чорного моря як альтернативний туристичний напрямок. Літній та зимовий сезони у Чорноморському регіоні відрізняються один від одного, і тут унікальний клімат. Причина, через яку ми розглядаємо цей регіон, полягає в тому, що комфорт відвідувачів почав зменшитися через зміну клімату в наших тепер популярних прибережних регіонах», – пояснили вчені.

Вони заявили, що у дослідженні розглянули деякі параметри, зокрема тепловий комфорт. «Крім нормальної температури ми враховували вплив землі, добові опади, швидкість вітру в кілометрах і розмір хмар. Проводячи ці розрахунки, ми дивилися на те, чи є комфорт людини небезпечною, неприйнятною, прийнятною, оптимальною або ідеальною. Після цих розрахунків ми дійшли висновку, що Чорноморське узбережжя Туреччини може забезпечити необхідний рівень комфорту для відвідувачів у літній сезон», – заявили вони.