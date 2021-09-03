ООН: обмеження COVID покращують якість повітря

Пандемічні блокування і обмеження на поїздки привели до різкого, але короткострокового поліпшення якості повітря і забруднення. Про це повідомила ООН, попередивши, що зміна не може замінити довгострокові дії.

У новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) було виявлено, що обмеження через COVID-19 в минулому році тимчасово поліпшили якість повітря в ряді місць, особливо в міських районах.

Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров’я і надають невизначений вплив на зміну клімату.

«COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних поліпшень. Але пандемія не замінює постійних і систематичних дій по боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і таким чином, захисту здоров’я як людей, так і планети», – сказав він SMO Peter Talas.

Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров’я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.

Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує зниження до 40% при низьких концентраціях твердих частинок під час повного блокування в порівнянні з тими ж періодами 2015-2019 р. Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча якість знову погіршується, коли викиди збільшаться після блокування.

Але в звіті говориться, що ситуація складніша.

«Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови, викликані зміною, вплинули на якість повітря», – заявила ВМО.

ВМО також зазначила, що оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів, що викликають рак.