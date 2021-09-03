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ООН: ограничение COVID улучшают качество воздуха

Глеб Парфененко
ООН: ограничение COVID улучшают качество воздуха

Пандемические блокировки и ограничения на поездки привели к резкому, но краткосрочному улучшению качества воздуха и загрязнения. Об этом сообщила ООН, предупредив, что изменение не может заменить долгосрочные действия.

В новом отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) было выявлено, что ограничения от COVID-19 в прошлом году временно улучшили качество воздуха в ряде мест, особенно в городских районах.

Но они также стимулируют рост некоторых загрязнителей, которые опасны для здоровья и оказывают неопределенный влияние на изменение климата.

«COVID-19 оказался незапланированным экспериментом по качеству воздуха. Это привело к временным локальным улучшениям. Но пандемия не заменяет постоянных и систематических действий по борьбе с основным фактором загрязнения и изменения климата и таким образом, защиты здоровья как людей, так и планеты», — сказал он SMO Peter Talas.

Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами, серьезно влияет на здоровье человека и ежегодно приводит к миллионам смертей.

Отчет ВМО основан на исследовании поведения основных загрязнителей воздуха в десятках городов по всему миру и вокруг них. Анализ показывает снижение до 40% при низких концентрациях твердых частиц при полной блокировки по сравнению с теми же периодами 2015-2019 г. Это обычно означает улучшение качества воздуха, хотя качество снова ухудшается, когда выбросы увеличатся после блокировки.

Но в отчете говорится, что ситуация сложнее.

«Даже когда объем антропогенных выбросов снизился, экстремальные погодные условия, вызванные изменением, повлияли на качество воздуха», — заявила ВМО.

ВМО также отметила, что поскольку антропогенные выбросы во многих местах сократились, произошло увеличение уровня озона, который обеспечивает важную защиту в стратосфере от ультрафиолетовых лучей, вызывающих рак.

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