Не працює WhatsApp: що потрібно знати перед поїздкою в Дубай

Багато українських туристів вважають за краще перечекати холоди в ОАЕ, де найпопулярнішим курортом став Дубай. Там тепле море взимку, розвинена інфраструктура, а також є безліч різноманітних розваг, які підійдуть навіть бюджетним туристам. Однак у відпочинку у Дубаї є свої мінуси. Наприклад, там не працюють деякі месенджери і не продають алкоголь. У матеріалі “DIP” — про нюанси, які треба знати перед тим, як поїхати до Дубаю.

У Дубаї ви не зможете зв’язатися з родичами та друзями з України по WhatsApp, Viber та Skype. Вам доведеться використати інші месенджери для зв’язку. Згідно з місцевими законами, передача голосових повідомлень через інтернет повинна мати ліцензію від оператора стільникового зв’язку, а європейські компанії не націлені на цю аудиторію, тому бюрократичні питаннями не займаються. У Дубаї є лише два офіційно працюючі месенджери: Du і Etisalat. Вони ведуть жорстку конкуренцію з іншими додатками, а держава їх у цьому підтримує, оскільки це місцеві компанії.

Примітно, що краще не ризикувати та не користуватися месенджерами навіть із підключенням VPN. Вони працюватимуть, але в ОАЕ це протизаконно і може каратися штрафом або ув’язненням. Як кажуть туристи, які намагалися користуватися WhatsApp для дзвінків, він або переривається, або не проходить.

Заборонено алкоголь

В ОАЕ заборонено продаж алкоголю, а також не можна з’являтися на вулиці у стані сп’яніння. У Дубаї за цим стежать набагато суворіше через велику кількість туристів. Якщо ви планували випивати у відпустці, дізнайтеся заздалегідь, чи є у вашого готелю ліцензія на продаж алкоголю. Можна пити спиртні напої в готелях, а також у закритих ресторанах та клубах, але знайте міру, тому що якщо на вулиці поліцейські запідозрять вас у нетверезому стані, то можуть депортувати. Також є спеціальні магазини де продають алкоголь. Перед покупкою вас попросять підписати ліцензію, де ви вказуєте свій вік, паспортні дані та віросповідання. В останньому пункті криється розгадка заборони на алкоголь.

Справа в тому, що в ОАЕ сповідують іслам. Відповідно до релігійних законів, вживати алкоголь заборонено з низки причин: він туманить свідомість, віддаляє від розуміння релігії, може спонукати людину на некультурні вчинки, а також робить із людини свиню — в ісламі вони вважаються нечистими тваринами.

Поділ на чоловічі та жіночі вагони в метро

Багато українських туристів потрапляють у незручні ситуації в дубайському метро через те, що там існує певний поділ на вагони. Можна купити золоту карту, яка дасть вам доступ у вагони першого класу – там одиночні місця, в годину пік менше людей, але і заплатити за це доведеться в кілька разів вище. Є ще один тип вагона – вагони для жінок. Як правило, ці вагони розташовані в передній або задній частині поїзда. Там мають право перебувати лише жінки та діти. На думку уряду, такий захід оберігає жінок від приставань у громадському транспорті. Якщо ви опинитеся у вагоні першого класу без золотої картки або чоловік потрапить у жіночий вагон, то вам загрожує штраф. А в другому випадку ще й кілька десятків косих поглядів доти, доки ви не усвідомлюєте, що відбувається.

Заборона на прояв почуттів та дрес-код

Для екскурсійних прогулянок та для візитів до торгових центрів краще вибирати більш закритий одяг. Жінкам не рекомендують сильно оголювати ноги, плечі, а також носити речі із глибоким вирізом у зоні декольте. Якщо в туристичних місцях на вас просто косо подивляться, то біля мечетей можуть зробити зауваження.

Також у Дубаї діє заборона публічне прояв почуттів. Якщо ви хочете показати свої стосунки на публіці, повірте, робити цього не потрібно. Заборонені поцілунки, пристрасні обійми та сидіння на колінах у свого партнера. За громадський прояв романтичних почуттів загрожує 10-денний взяття під варту.