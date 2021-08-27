Стало відомо п’ять напрямів подальшої роботи Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки інавгураційного саміту Кримської платформи під головуванням Президента України Володимира Зеленського та розповів про п’ять пріоритетних напрямів її подальшої роботи, повідомило МЗС України.

“Цього тижня в Києві відбулася історична подія. 46 держав і міжнародних організацій підтвердили, що не визнають та ніколи не визнаватимуть російської окупації Криму і взяли на себе низку зобов’язань, зафіксованих у Декларації Кримської платформи” – заявив міністр.

Глава української дипломатії зауважив, що Кримська платформа є важливим елементом нещодавно ухваленої Стратегії зовнішньої політики, яка передбачає створення Україною альянсів дружніх країн для зміцнення безпеки. Він нагадав про два інших формати, які Україна створила за минулий рік: Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Асоційоване тріо із Грузією та Молдовою.

Дмитро Кулеба наголосив, що установчий Саміт Кримської платформи “це не кінець, а початок великої роботи” на шляху до деокупації Криму. Робота Кримської платформи надалі триватиме за 5 основними напрямами:

зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму

застосування обмежувальних заходів (санкцій)

протидія порушенням прав людини

гарантування безпеки і свободи судноплавства

подолання економічних та екологічних наслідків окупації

Міністр приділив особливу увагу Декларації Кримської платформи, яку підтримали всі держави-учасниці саміту та Європейський Союз. Документ залишається відкритим до приєднання, і Україна активно працюватиме над залученням до Кримської платформи нових учасників.

“Це найсильніший міжнародний документ щодо Криму, ухвалений на міжнародному рівні з 2014 року”, – зазначив міністр.

Глава МЗС України підкреслив, що зобов’язання країн, зафіксовані у документі, будуть перетворюватися на конкретні дії, заходи та ініціативи.

“Через сім років після початку російської агресії і незаконної окупації Криму ми виправили історичну помилку. Ми виходимо зі статусу жертви у статус рятівника. Саме це є філософією Стратегії зовнішньої політики, тон якої задає Президент Зеленський”, – підсумував Дмитро Кулеба.