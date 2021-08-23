ПРЯМОЙ ЭФИР — В Киеве стартовал саммит «Крымской платформы»

В Киеве в понедельник проходит саммит «Крымской платформы».

В саммите принимают участие представители более 40 стран, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

На уровне президентов на саммите представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия. В «Крымской платформе» принимает участие также президент Европейского Совета Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция, а два государства — на уровне глав парламентов — Чехия и Швейцария.

Также часть государств представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Кроме того, два государства — на уровне министров обороны: Великобритания и Португалия.

Инициатива «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, — политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий — межпарламентский, четвертый — уровень неправительственных экспертов.

Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, О восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.