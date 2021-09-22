«Ми закінчуємо період безперервних воєн». Джо Байден на Генеральній Асамблеї ООН

У своєму виступі на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Джо Байден заявив про прихильність США світу і підкреслив важливість союзу з Європою. Байден закликав до глобальної єдності в боротьбі з COVID-19, зміною клімату і зростанням впливу авторитарних країн, таких як Китай і Росія.

У своєму першому виступі в Організації Об’єднаних Націй Джо Байден стверджував, що виведення американських військ з Афганістану не означає, що Сполучені Штати скорочують свою присутність в світі.

– Сьогодні найбільші проблеми не можна вирішити військовою силою. Бомби і кулі не захистять вас від вірусу і його різновидів. Для цього потрібна наука і політична воля, – сказав Байден.

Президент США зазначив, що вперше за 20 років Америка не бере участь ні в яких війнах. «Ми закінчуємо період безперервних воєн, але ми відкриваємо нову еру безперервної дипломатії», – сказав Байден.

Говорячи про альянси, президент США в першу чергу згадав НАТО і Європу. «Ми підтвердили нашу священну прихильність зобов’язанням за статтею V. Ми підтвердили нашу відданість Європейського союзу, нашого основного партнеру перед обличчям викликів, що стоять перед світом», – сказав він.

Байден оголосив, що Сполучені Штати захищатимуть слабші країни від спроб змінити свої кордони з боку більш могутніх сусідів або економічного шантажу. Однак він зазначив, що не прагне до нової холодної війни.

У відкритті загальних дебатів ООН взяв участь президент Анджей Дуда, який протягом дня проведе серію двосторонніх зустрічей і зустрінеться з журналістами на прес-конференції. Вночі за польським часом президент Польщі виступить з промовою на форумі ООН.