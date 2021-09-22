Великобританія і США назвали умову визнання талібів

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили результати спільної місії в Афганістані та подальший розвиток ситуації в країні.

Байден і Джонсон погодилися, що вони повинні запобігти кризі в Афганістані гуманітарними та дипломатичними засобами.

“Прем’єр-міністр і президент Байден погодилися, що найкращим способом вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя заради покращення Афганістану, буде використання всіх наявних дипломатичних та гуманітарних засобів для запобігання гуманітарній кризі та закріплення досягнень в Афганістані” йдеться у повідомленні на веб-сайті уряду Великобританії.

На думку сторін, визнання терористичного угрупування “Талібан” має бути «скоординованим і залежати від дотримання прав людини з її боку».

На зустрічі Байден і Джонсон торкнулися також питання відносин з Росією і Китаєм.

“Сторони домовились, що Сполучене Королівство та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати підхід до цих питань на основі спільних цінностей”, – додає британська сторона у матеріалі.

Прем’єр-міністр Великобританії також зустрівся з віце-президентом США Камалою Гарріс. У прес-службі Білого дому зазначили, що Гарріс висловив вдячність Джонсону за “внесок та жертви Великої Британії за 20 років її присутності в Афганістані та її позицію лідера у боротьбі зі зміною клімату”. Крім того, вони обговорили необхідність «більш тісної координації міжнародних зусиль у питанні корінних причин міграції».