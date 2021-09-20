Швейцарія витратила на зустріч Путіна і Байдена десять мільйонів доларів

Швейцарський кантон Женева завершує розрахунок вартості проведення зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена; загальна сума може перевищити 10 мільйонів доларів, сказав керівник прес-служби регіонального керівництва Еммануель Кунео.

“Остаточний розрахунок витрат кантону на проведення саміту Росія-США завершується і дуже скоро буде надісланий федеральним органам влади, з якими кантон Женева тісно співпрацює над цим питанням”, – сказав він.

Кунео додав, що раніше Державна рада Женеви оголосила попередні дані про витрати на саміт у відповідь на терміновий запит депутата від Партії соціалістів Сільвана Тевоза.

За попередніми оцінками, які були опубліковані в засобах масової інформації, реалізація безпеки під час саміту коштувала 5 176 млн франків. Це витрати на роботу кантональної поліції, служби безпеки з сусідніх кантонів, їх проживання та транспорт, не беручи до уваги залучення військових та служб цивільного захисту. Частину цих витрат візьме на себе федеральна поліція.

Ще 222 658 франків було витрачено на протокольні послуги; 518 тисяч коштувало компенсації простою одного дня роботи різних організацій, які перебували в периметрі безпеки саміту. Тут частина витрат також візьмуть на себе федеральна влада.

Федеральне міністерство закордонних справ візьме на себе 3 мільйони франків, які були витрачені на транспортування і харчування журналістів, які висвітлювали саміт.

“Як ви розумієте, це лише попередні оцінки; кінцеві дані цілком можуть зрости на 10-15%. Коли розрахунки будуть завершені, вони будуть надіслані федеральним органам влади наприкінці вересня”, – додав Кунео.