Стало известно пять направлений дальнейшей работы Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги саммита инаугурации Крымской платформы под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и рассказал о пяти приоритетных направлений ее дальнейшей работы, сообщил МИД Украины.
«На этой неделе в Киеве состоялось историческое событие. 46 государств и международных организаций подтвердили, что не признают и никогда не признавать русской оккупации Крыма и взяли на себя ряд обязательств, зафиксированных в Декларации Крымской платформы», — заявил министр.
Глава украинской дипломатии отметил, что Крымская платформа является важным элементом недавно принятой Стратегии внешней политики, которая предусматривает создание Украиной альянсов дружественных стран для укрепления безопасности. Он напомнил о двух других форматы, которые Украина создала за прошлый год: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.
Дмитрий Кулеба отметил, что учредительный Саммит Крымской платформы «это не конец, а начало работы» на пути к деоккупации Крыму. Работа Крымской платформы в дальнейшем будет продолжаться за 5 основным направлениям:
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма
- применение ограничительных мер (санкций)
- противодействие нарушениям прав человека
- обеспечения безопасности и свободы судоходства
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации
Министр уделил особое внимание Декларации Крымской платформы, которую поддержали все государства-участники саммита и Европейский Союз. Документ остается открытым для присоединения и Украины активно работать над привлечением к Крымской платформы новых участников.
«Это самый сильный международный документ по Крыму, принятый на международном уровне с 2014 года», — отметил министр.
Глава МИД Украины подчеркнул, что обязательства стран, зафиксированные в документе, будут превращаться в конкретные действия, мероприятия и инициативы.
«Через семь лет после начала российской агрессии и незаконной оккупации Крыма мы исправили историческую ошибку. Мы исходим из статуса жертвы в статус спасителя. Именно это является философией Стратегии внешней политики, тон которой задает Президент Зеленский», — подытожил Дмитрий Кулеба.