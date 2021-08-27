Стало известно пять направлений дальнейшей работы Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги саммита инаугурации Крымской платформы под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и рассказал о пяти приоритетных направлений ее дальнейшей работы, сообщил МИД Украины.

«На этой неделе в Киеве состоялось историческое событие. 46 государств и международных организаций подтвердили, что не признают и никогда не признавать русской оккупации Крыма и взяли на себя ряд обязательств, зафиксированных в Декларации Крымской платформы», — заявил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что Крымская платформа является важным элементом недавно принятой Стратегии внешней политики, которая предусматривает создание Украиной альянсов дружественных стран для укрепления безопасности. Он напомнил о двух других форматы, которые Украина создала за прошлый год: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.

Дмитрий Кулеба отметил, что учредительный Саммит Крымской платформы «это не конец, а начало работы» на пути к деоккупации Крыму. Работа Крымской платформы в дальнейшем будет продолжаться за 5 основным направлениям:

укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма

применение ограничительных мер (санкций)

противодействие нарушениям прав человека

обеспечения безопасности и свободы судоходства

преодоления экономических и экологических последствий оккупации

Министр уделил особое внимание Декларации Крымской платформы, которую поддержали все государства-участники саммита и Европейский Союз. Документ остается открытым для присоединения и Украины активно работать над привлечением к Крымской платформы новых участников.

«Это самый сильный международный документ по Крыму, принятый на международном уровне с 2014 года», — отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что обязательства стран, зафиксированные в документе, будут превращаться в конкретные действия, мероприятия и инициативы.

«Через семь лет после начала российской агрессии и незаконной оккупации Крыма мы исправили историческую ошибку. Мы исходим из статуса жертвы в статус спасителя. Именно это является философией Стратегии внешней политики, тон которой задает Президент Зеленский», — подытожил Дмитрий Кулеба.