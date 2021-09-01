Американська компанія побудує в Україні енергоблоки на $ 30 млрд

Українська компанія “Енергоатом” і американська Westinghouse Electric Company досягли домовленості про будівництво п’яти енергоблоків на території України, включаючи новий енергоблок на Хмельницькій АЕС. Про це заявив в Твіттер президент України Володимир Зеленський.

За його словами, загальна вартість проекту – до 30 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленням Офісу президента України, меморандум про взаєморозуміння підписали в.і.о. презідента “Енергоатому” Петро Котин і президент компанії Westinghouse Патрік Фрагман.

Раніше прес-служба Офісу президента України повідомила, що в рамках візиту до Вашингтона Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольма.

В ході зустрічі були обговорені актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону.

Відбувся детальний обмін думками щодо загроз «Північного потоку – 2» для безпеки нашої держави і енергетичної безпеки в Європі. Співрозмовники констатували спільність підходів України і США щодо ризиків, які несе цей проект.

“Російський газ є найбруднішим у світі через значні викидів метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантажу і маніпуляцій”, – зазначив президент України.

Глава української держави наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу в якості зброї.

У цьому контексті він наголосив на важливості якнайшвидшого початку регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту і забезпечення європейської енергетичної безпеки.