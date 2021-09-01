Американская компания готова инвестировать в развитие энергетики Украины

Украинская компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company достигли договоренности о строительстве пяти энергоблоков на территории Украины, включая новый энергоблок на Хмельницкой АЭС. Об этом заявил в Твиттер президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов.

Согласно сообщению Офиса президента Украины, меморандум о взаимопонимании подписали в.и.о.президента «Энергоатома» Петр Котин и президент компании Westinghouse Патрик Фрагман.

Ранее пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что в рамках визита в Вашингтон Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона.

Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Собеседники констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект.

“Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций”, – отметил президент Украины.

Глава украинского государства подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.