Польща і США побудують атомну електростанцію

Є намір сторін побудувати АЕС за американською технологією, що було підтверджено контрактом, який дає нам 18 місяців на поглиблену роботу. В середині 2022 року з’являться конкретні деталі будівництва електростанції, – сказав міністр клімату Міхал Куртика.

– Це дуже складні питання, вчора і позавчора у нас була тривала розмова з держсекретарем Дженніфер Гранхольм. Ми домоглися прогресу. В середині наступного року у нас будуть конкретні факти, – сказав Міхал Куртика.

Міністр виступив в Polsat News, зокрема, про візит до Польщі міністра енергетики США Дженніфер Гранхольм і про те, чи є її візит підтвердженням того, що Польща і США будуть разом будувати атомну електростанцію.

Пропонується структура фінансування

У лютому цього року вступило в силу узгоджена і підписана міжурядова угода з США про співробітництво в галузі розвитку ядерної енергетичної програми та цивільної ядерної промисловості в Польщі. Представники обох урядів разом з американськими фінансовими інститутами підготують пропозиції щодо структури фінансування ядерно-енергетичної програми.

Заключний концептуальний і виконавчий звіт стане основою для польського уряду при виборі технології та стратегічного партнера для реалізації 20-річної програми будівництва атомної електростанції.

Відповідно до угоди, обидві сторони домовилися, що звіт для уряду Польщі буде підготовлений протягом 18 місяців з моменту його підписання, над яким в даний час працюють американські компанії Westinghouse і Bechtel.

Міхала Куртика також запитали про плановану допомоги для людей, яких торкнуться високі ціни на енергоносії.

– Ми включили в перелік робіт закон про підтримку вразливих споживачів, яким загрожує енергетична бідність. Це люди, в чиїх бюджетах висока частка витрат на енергоносії, і в той же час споживання енергії пов’язане з проживанням в менш ізольованому будинку, – сказав глава міністерства клімату.

Він додав, що всього кілька років тому таких людей було близько 9 відсотків, зараз близько 6 відсотків.

США підтримають інші штати

Конференція P-TECC, тобто Партнерство для трансатлантичного співробітництва в галузі енергетики та клімату, завершилася в четвер у Варшаві. Як заявила Дженніфер Гранхольм, трансформацію енергетики слід розглядати як можливість, Сполучені Штати будуть підтримувати інші країни різними способами на їх шляху трансформації.

– Адміністрація президента Байдена вважає, що міжнародне співробітництво, транскордонне, є ефективним методом боротьби з кліматичною кризою, яке вже зачіпає всіх, – заявив на прес-конференції міністр енергетики США, зазначивши, що влада США працюватимуть над зміцненням відносин з партнери.

Вона вказала на ініціативу P-TECC, тобто Партнерство для трансатлантичного співробітництва в галузі енергетики та клімату, як на один із проявів цього зближення.

Нагадаємо, Польща також веде переговори щодо ядерної програми з Францією і Південною Кореєю.

Енергетична політика Польщі до 2040 року передбачає, що в 2033 році введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції потужністю близько 1-1,6 ГВт. Наступні блоки будуть реалізовуватися кожні два-три роки, а вся ядерна програма передбачає будівництво шести блоків потужністю до 9 ГВт.