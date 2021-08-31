США закликали Україну змінити своє ставлення до «Північного потоку-2»

Києву слід припинити домагатися санкцій проти європейських компаній, які беруть участь у проекті «Північний потік-2»; таку думку висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у колонці для порталу Kyiv Post.

Дипломат вважає, що Україна програє від запуску газопроводу. Проте, він зазначив, що президент США Джо Байден не готовий ризикувати відносинами з країнами ЄС і вводити санкції проти європейських компаній.

Пайфер порадив президенту України Володимиру Зеленському не наполягати на введенні обмежень проти «Північного потоку-2».

«Замість цього йому потрібно запитати, як Вашингтон, працюючи з Берліном, збирається конкретизувати липневу американо-німецьку заяву про підтримку України, енергетичної безпеки Європи та цілей у сфері клімату», – написав дипломат.