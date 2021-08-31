ГоловнаПолітикаСША закликали Україну змінити своє ставлення до «Північного потоку-2»
ПолітикаСШАУКРАЇНА

США закликали Україну змінити своє ставлення до «Північного потоку-2»

Гліб Парфененко
США закликали Україну змінити своє ставлення до «Північного потоку-2»

Києву слід припинити домагатися санкцій проти європейських компаній, які беруть участь у проекті «Північний потік-2»; таку думку висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у колонці для порталу Kyiv Post.

Дипломат вважає, що Україна програє від запуску газопроводу. Проте, він зазначив, що президент США Джо Байден не готовий ризикувати відносинами з країнами ЄС і вводити санкції проти європейських компаній.

Пайфер порадив президенту України Володимиру Зеленському не наполягати на введенні обмежень проти «Північного потоку-2».

«Замість цього йому потрібно запитати, як Вашингтон, працюючи з Берліном, збирається конкретизувати липневу американо-німецьку заяву про підтримку України, енергетичної безпеки Європи та цілей у сфері клімату», – написав дипломат.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International