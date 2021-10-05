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Росія побудує в Туреччині дві атомні електростанції

Євгеній Подольський

Анкара пропонує Росатому, який вже будує в Туреччині АЕС “Аккую” вартістю 22 млрд доларів, ще два проекти АЕС – в Синопі і Ігнеаде на узбережжі Чорного моря.

Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі в Сочі запропонував президенту Росії Володимиру Путіну розглянути можливість будівництва ще двох атомних електростанцій російського дизайну. Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна лише підтвердив журналістам факт переговорів про двох атомних електростанціях в Туреччині.

Наймасштабнішим проектом є ділянка біля міста Синоп. З 2008 року тут ведуться підготовчі роботи з будівництва атомної електростанції та центру ядерних технологій. Передбачалося, що будівництво чотирьох блоків потужністю 4,6 ГВт на нових реакторах Atmea1 буде здійснюватися консорціумом японської компанії Mitsubishi і французької Framatome в рамках програми будівництва та експлуатації (BOO). Однак Анкара в результаті відмовилася: в ході переговорів ціна зросла вдвічі, до 44 мільярдів доларів, через вартість систем безпеки.

Проект будівництва атомної електростанції в Ігнеаде, в 10 км від Болгарії, також не просувається. У 2014 році Туреччина підписала угоду з китайською компанією SNPTC і американської Westinghouse про початок переговорів про будівництво атомної електростанції на основі реакторних технологій AP1000 і CAP1400. Введення заводу в експлуатацію заплановано на 2023 рік. Про подальший перебіг робіт за проектом поки не повідомлялося.

Росатом будує атомну електростанцію “Аккую” на узбережжі Середземного моря з 2018 року. Вартість станції складе близько 22 мільярдів доларів, вона складатиметься з чотирьох реакторів ВВЕР-1200 потужністю 1,2 ГВт кожен. Москва і Анкара підписали міжурядову угоду про будівництво в 2010 році, проект будується за схемою BOO. Інвестор поверне інвестиції за рахунок гарантованого збуту 75 відсотків електроенергії перших двох блоків і 25 відсотків електроенергії третього і четвертого блоків за фіксованою, наперед визначеною ставкою. Введення в експлуатацію першого блоку заплановано на 2023 рік.

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