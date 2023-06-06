Купуй зараз, плати потім: піцерія запропонувала клієнтам “заплатити” за піцу після смерті

Новозеландська мережа піцерій Hell Pizza надала клієнтам можливість заплатити за піцу після їхньої смерті.

Ресторан “Пекельна піца” запропонував своїм клієнтам у Новій Зеландії та Австралії так званий “План 666”, який юридично зобов’язує їх включити рахунок за піцу до свого заповіту, пише The Washington Post.

“Це спосіб, за допомогою якого вони потенційно можуть отримати те, що по суті є безкоштовною піцею. А потім їм дійсно не потрібно турбуватися про оплату дуже-дуже довго доти, доки вони не помруть”, – розповів виконавчий директор. Hell Pizza Бен Камінг.

Ідея кампанії, яку Hell Pizza назвала “Розплата після життя” (AfterLife Pay), виникла приблизно у лютому, коли постачальники послуг “купуй зараз, плати потім” почали пропонувати свої послуги ресторану. Останніми роками популярність такої схеми різко зросла, даючи споживачам можливість платити за продукти місяцями чи роками пізніше – часто без відсотків.

Тим не менш, Каммінг вважає, що такі послуги шкідливі і можуть призвести до того, що клієнти накопичуватимуть борги. Тому послугу AfterLife Pay він запропонував запровадити для того, щоб висміяти тих, хто зловживає схемою “купуй зараз, плати потім”.

“По суті, ми просто трохи виступаємо проти цього у кумедній формі. Я сумніваюся, що це затягнеться надовго”, – зазначив він.

Щоб провернути цю схему, адвокат та співробітники Hell Pizza написали доповнення до заповіту, в якому від клієнтів потрібно було написати своє ім’я та вартість піци, яку вони замовили. Замовник та два свідки мають підписати контракт.

За словами Каммінга, з того часу, як варіант оплати було запущено 25 травня, заявки на розгляд вже подали понад 10 тисяч осіб.

Мешканка Сіднея Теріна Джослінг, яка днями подавала заявку на участь у програмі, пояснила, що на це її надихнули спогади про смерть її власного батька минулого літа.

“Пройти через його заповіт було непросто. І мені дуже хотілося б, щоб моя сім’я посміялася, коли зачитавши моє, вони зрозуміли, що їм доведеться заплатити за піцу, приготовлену кілька десятиліть тому”, – розповіла жінка.

Зазначається, що клієнтів, які подали заявку на участь у програмі посмертних оплат, буде відібрано випадково до 17 червня. При цьому Каммінг не впевнений, як ресторан забезпечуватиме дотримання контрактів після смерті клієнтів. “Сподіваюся, це буде у далекому майбутньому”, – сказав він.

Як повідомляв DIP, раніше новозеландська авіакомпанія Air New Zealand оголосила про те, що її пасажирів зважуватимуть перед посадкою на рейс.