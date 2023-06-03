Авіакомпанія зважуватиме пасажирів для покращення балансування літаків

Авіакомпанія Air New Zealand заявила про те, що в червні зважуватиме туристів перед посадкою на борт у рамках дослідження щодо визначення середньої ваги пасажирів для покращення балансування літаків. Як запевняють представники перевізника, поки що це процедура добровільна, а всі отримані дані будуть приховані і від інших мандрівників, і від персоналу на стійках реєстрації, пише Dailystar.

Офіційний представник Air New Zealand зазначив, що всі, хто погодився взяти участь у дослідженні, зроблять внесок у безпеку польотів у майбутньому. Зібрані дані будуть корисні пілотам для розрахунку загальної ваги та правильного балансування літаків. Мета авіакомпанії – визначити середню вагу пасажира, яка помітно змінилася останніми роками.

Добровільне зважування проводитиметься на рейсах Air New Zealand, що вилітають із міжнародного аеропорту Окленда. Дослідження триватиме до 2 липня. За словами Аластера Джеймса, спеціаліста з покращення контролю завантаження Air New Zealand, вага пасажирів зберігатиметься в таємниці, і не відображатиметься для сторонніх.

«Ми зважуємо все, що знаходиться на борту літака – від вантажу до їжі та багажу у багажному відділенні. Для клієнтів, екіпажу та ручної поклажі ми використовуємо середню вагу, яку отримуємо в результаті опитувань», – сказав Аластер.

А потім він додав: «Ми знаємо, що стати на ваги в аеропорту може бути лякаючою перспективою. Але хочемо запевнити наших клієнтів, що ніде не буде дисплея. Ніхто не зможе бачити вашу вагу, навіть ми. Це цілком анонімно. Це просто, це добровільно, і, зважуючись, ви щоразу допомагаєте нам безпечно та ефективно літати».

Для участі у дослідженні Air New Zealand потрібно 10 000 пасажирів. Повідомляється, що опитування є вимогою Управління цивільної авіації.

Не дивно, що такий збір необхідний. Пасажири гладшають, і це створює проблеми для літаків. Минулого року United Airlines почала блокувати для бронювання низку місць на рейсах через збільшення ваги пасажирів. У міру того, як пасажири стають важчими, розсадку людей у літаках необхідно коригувати з урахуванням безпеки на борту, а це означає, що деякі місця мають залишатися порожніми.

Для безпечної експлуатації літаків необхідно виконати певні математичні розрахунки з використанням середньої ваги кожного пасажира, щоб перевізник міг збалансувати літак і заправити його достатньою кількістю палива. У міру того, як люди стають все важчими, розрахунки, засновані на застарілих передбачуваних терезах, можуть призвести до неправильних і небезпечних результатів.