Літак з туристами що летів до Анталії, пролетів над закритим небом України

Пасажирський літак турецької авіакомпанії BBN Airlines, який прямував з норвезького Осло до Анталії, був змушений змінити свій маршрут та увійти до закритого повітряного простору України. Інцидент стався через шторм, що насувався, повідомили представники авіакомпанії. Інформацію про це надало норвезьке агентство новин NRK.

За даними Flightradar24, онлайн-карти відстеження польотів Airbus A320-200 BBN Airlines змінив курс і пролетів над закритою після початку війни Україною.

Випадок стався ще наприкінці липня, але про це стало відомо лише нещодавно. Дві години він рухався через південний захід України, вздовж кордонів Закарпатської та Чернівецької областей, а потім увійшов до повітряного простору Румунії. Скільки туристів на той момент перебували в авіалайнері, не уточнювалося, проте відомо, що модель A320 може перевозити приблизно 180 людей.

Як уточнив перевізник, інцидент стався через шторм, що насувався, який змусив екіпаж змінити маршрут. Представник авіакомпанії також додав: «Ми розуміємо стурбованість, викликану цим інцидентом, і гарантуємо, що активно вживатимемо заходів для запобігання подібним інцидентам».

Довідка: BBN Airlines, дочірня компанія Bluebird Nordic та частина Avia Solutions Group, планує провести ребрендинг. Очікувана нова назва – BBN Airlines Nordic. У парку перевізника є вантажні літаки Boeing, включаючи переобладнані вантажні літаки A321, експлуатовані авіакомпаніями SmartLynx Airlines і SmartLynx Airlines Malta.

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