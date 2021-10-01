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Європа просить у Росії більше вугілля

Гліб Парфененко
Європа просить у Росії більше вугілля

Виробники електроенергії в Європі попросили у Росії додаткові поставки вугілля. Про це інформує Bloomberg у четвер, 30 вересня.

Наразі європейські сховища газу заповнені лише частково, і відновлювані джерела енергії не в змозі задовольнити попит.

«Якщо всі європейські комунальні підприємства перейдуть на вугілля, це призведе до величезного зростання попиту на вугілля, яке сама Росія не може забезпечити за такий короткий час», – сказала Наталія Тюріна, головний аналітик компанії Wood Mackenzie Ltd. у Х’юстоні.

Тюріна додала, що для цього будуть потрібні поставки з інших країн, наприклад, із США, але там ситуація подібна до ситуації в інших країнах.

Крім того, залежність європейських країн від викопного палива для підтримки їх економіки значно ускладнює переговори з питань клімату, оскільки до COP26 у Глазго залишилося всього кілька тижнів.

Нагадаємо, що раніше ціна на вугілля в Європі досягла максимуму за 13 років. Зростання вартості вугілля пов’язано з різким зростанням ціни на газ – попит з боку електростанцій та комунальних підприємств виріс.

Також повідомлялося, що ціна на газ у Європі наблизилася до 1200 доларів. Ціни на природний газ продовжують зростати на тлі рекордно низьких запасів у Європі напередодні початку опалювального сезону.

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