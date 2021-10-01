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Европа просит у России больше угля

Глеб Парфененко
Европа просит у России больше угля
a cloud of pollution released by an industry.

Производители электроэнергии в Европе попросили у России дополнительные поставки угля. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 30 сентября.

Сейчас европейские хранилища газа заполнены лишь частично, и возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который сама Россия не может обеспечить за такое короткое время», — сказала Наталья Тюрина, главный аналитик компании Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне.

Тюрина добавила, что для этого потребуются поставки из других стран, например, из США, но там ситуация подобна ситуации в других странах.

Кроме того, зависимость европейских стран от ископаемого топлива для поддержания их экономики значительно усложняет переговоры по вопросам климата, поскольку к COP26 в Глазго осталось всего несколько недель.

Напомним, что ранее цена на уголь в Европе достигла максимума за 13 лет. Рост стоимости угля связано с резким ростом цены на газ — спрос со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос.

Также сообщалось, что цена на газ в Европе приблизилась к 1200 долларов. Цены на природный газ продолжают расти на фоне рекордно низких запасов в Европе накануне начала отопительного сезона.

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