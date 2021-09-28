Вперше в Німеччині: дві трансгендерні жінки пройшли в парламент

Вперше в парламент Німеччини проходять дві трансгендерні жінки – Тесса Ганзерер і Нюке Славік. Обидва – “зелені”. Ганзерер, який раніше був членом баварського парламенту, був номером 13 в баварському списку в Бундестаг. Вона публічно оголосила про свою трансгендерну орієнтацію в 2018 році. Славко був номером 11 в списку “зелених” в землі Північний Рейн-Вестфалія.

“Історичний момент для Німеччини”

У виборчому окрузі Тесси Ганзерер (Нюрнберг-Північ) боротьба була дуже сильною. Кандидат від “зелених” все ж зміг набрати більше голосів, ніж кандидат від соціал-демократів Габріела Хайнріх, і таким чином зайняла друге місце після кандидата від ХСС Себастьяна Брема. Виступаючи на баварському радіо, Тесса Ганзерер підкреслила, що їй вдалося домогтися “суперрезультату”, який є ознакою відкритого і толерантного суспільства.

44-річний Ганзерер є фахівцем в області лісової інженерії. Він живе з дружиною та їхніми дітьми в Нюрнберзі. Нюке Славік живе в Лезеркусене. Їй 27 років, вона науковий співробітник, її батько поляк – її сім’я покинула регіон Сілезія і оселилася в Німеччині в 1970-х роках. На своєму профілі в Instagram вона написала: “Дивно! Я до сих пір не можу в це повірити”. Славік закликала прийняти план дій проти гомофобії і трансфобії.

До сих пір в Бундестазі був тільки один політик-трансгендер – Крістіан Шенк. Однак публічно він оголосив про свою сексуальну орієнтацію тільки після того, як покинув парламент. “Вибори в Бундестаг в 2021 році – це історичний момент з цієї точки зору”, – сказала Габріеле Нокс Кеніг з Транс-Федерального союзу перед голосуванням, маючи на увазі чотирьох кандидатів-трансгендерів. Крім Тесси Ганзерер і Нюке Славік, на місце в Бундестазі претендували Вікторія Бруссарт від “Зелених” і Ріа Сибилл Гайер від соціал-демократів. Однак вони не набрали необхідної кількості голосів.

Особи трансгендерів та документи, що засвідчують особу

У Німеччині гомосексуалізм переслідувався за законом до 1969 року – відповідно до діяли тоді Кримінальним кодексом 1872 року. Одностатеві шлюби дозволені з 2017 року. Згідно з 40-річним правилом, відомому як закон про транссексуалів, транссексуали в Німеччині можуть змінити ім’я і стать в своїх документах, що засвідчують особу, тільки якщо вони пройдуть обстеження у психолога і піддадуться допиту з інтимними питаннями в суді.

Як і чимало трансгендери в Німеччині, Тесса Ганзерер з партії “зелених” відмовилася змінювати ім’я та стать в своїх документах через умови в законі. Вона балотувалася на виборах під своїм старим чоловічим ім’ям Маркус.