Впервые в Германии: две трансгендерные женщины прошли в парламент

Впервые в парламент Германии проходят две трансгендерные женщины — Тесса Ганзерер и Нюке Славик. Оба — «зеленые». Ганзерер, который ранее был членом баварского парламента, был номером 13 в баварском списке в Бундестаг. Она публично объявила о своей трансгендерной ориентации в 2018 году. Славик был номером 11 в списке «зеленых» в земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Исторический момент для Германии»

В избирательном округе Тессы Ганзерер (Нюрнберг-Север) борьба была очень сильной. Кандидат от «зеленых» все же смог набрать больше голосов, чем кандидат от социал-демократов Габриэла Хайнрих, и таким образом заняла второе место после кандидата от ХСС Себастьяна Брэма. Выступая на баварском радио, Тесса Ганзерер подчеркнула, что ей удалось добиться «супер результата», который является признаком открытого и толерантного общества.

44-летний Ганзерер является специалистом в области лесной инженерии. Он живет с женой и их детьми в Нюрнберге. Нюке Славик живет в Лезеркусене. Ей 27 лет, она научный сотрудник, отец поляк — ее семья покинула регион Силезия и поселилась в Германии в 1970-х годах. На своем профиле в Instagram она написала: «Странно, я до сих пор не могу в это поверить». Славик призвала принять план действий против гомофобии и трансфобии.

До сих пор в Бундестаге был только один политик-трансгендер — Кристиан Шенк. Однако публично он объявил о своей сексуальной ориентации только после того, как покинул парламент. «Выборы в Бундестаг в 2021 году — это исторический момент с этой точки зрения», — сказала Габриэле Нокс Кениг с Транс-Федерального союза перед голосованием, имея в виду четырех кандидатов-трансгендеров. Кроме Тессы Ганзерер и Нюке Славик, на место в Бундестаге претендовали Виктория Бруссарт от «Зеленых» и Риа Сибилл Гайер от социал-демократов. Однако они не набрали необходимого количества голосов.

Лица трансгендеров и документы, удостоверяющие личность

В Германии гомосексуализм преследовался по закону до 1969 года — в соответствии с действовавшим тогда Уголовным кодексом 1872. Однополые браки разрешены с 2017 года. Согласно 40-летним правилу, известному как закон о транссексуалов, транссексуалы в Германии могут изменить имя и пол в своих документах, удостоверяющих личность, только если они пройдут обследование у психолога и подвергнутся допроса с интимными вопросами в суде.

Как и многие трансгендеры в Германии, Тесса Ганзерер из партии «зеленых» отказалась менять имя и пол в своих документах из-за условий в законе. Она баллотировалась на выборах под своим старым мужским именем Маркус.