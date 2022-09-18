Попри погану погоду у Мюнхені на Октоберфесті довжелезні черги

Жителі та гості Мюнхена, які прагнуть відвідати перший з 2019 року Октоберфест, вишикувалися у довгі черги вчора вранці, за кілька годин до відкриття знаменитого пивного фестивалю у столиці Баварії.

Вже о п’ятій годині чоловіки і жінки, одягнені в традиційні баварські костюми, вишиковувалися біля наметів, хоча першу бочку пива було відкрито пізно ввечері. Мало хто був у захисних масках, а деякі з відвідувачів, схоже, вже випили свої перші напої, зазначає DPA.

Чим раніше людина прибуде на фестиваль, тим більше шансів потрапити в один із найпопулярніших наметів. Однак частині нетерплячих перших відвідувачів довелося перетерпіти не особливо гарну погоду. Чоловіки в коротких шкіряних штанцях чекали на відкриття фестивалю всю ніч, хоча температура опускалася до 10 градусів і періодично йшов дощ, зазначає БТА.