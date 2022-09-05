На Октоберфест 2022 року до Німеччини приїде понад 6 мільйонів туристів, які вип’ють 8 млн літрів пива

Німеччина анонсувала проведення «Октоберфесту». Після двох років простою через пандемію COVID-19 у Мюнхені з 17 вересня по 3 жовтня 2022 року пройде той самий легендарний німецький фестиваль для мандрівників та любителів пива «Октоберфест». Згідно з очікуваннями організаторів, захід відвідають понад 6 мільйонів туристів, які вип’ють 8 млн. літрів пива.

За даними офіційного сайту фестивалю, жодних обмежень щодо коронавірусу не буде, тому про обмеження на місткість не йдеться. Місця вистачить усім. «Судячи з політичної ситуації, скасування Октоберфесту 2022 року неможливе. Зрештою, кожен сам має вирішити, чи хоче він святкувати на Фольксфесті і в якому обсязі», – пояснив мер Дітер Рейтер і додав, що з нетерпінням чекає на фестиваль і побажав чудово провести час тим, хто буде присутнім.

Тим не менш, є деякі зміни, які туристи повинні мати на увазі. Зокрема, міська рада вирішила, що новий час роботи зрушать на годину раніше порівняно з попередніми фестивалями. У будні відкриття заплановано на 9.00 ранку. Крім того, намети працюватимуть довше на 30 хвилин, до 22:30 вечора, тоді як ресторан Bräurosl Peter Reicher, де проходитиме фестиваль, вміщує 8.250 осіб, а ще 560 гостей можуть розміститися на відкритому майданчику.

Мер раніше говорив, що проведення фестивалю в його країні під час війни, що відбуваються в Україні, не найкраще. «Особисто я не можу уявити, що щасливо насолоджуватимуся атмосферою фестивалю, тоді як в Україні, в нашому місті-партнері Києві, люди щодня гинуть у двох з половиною годинах польоту. Зрештою, кожному доведеться вирішити для себе, чи він у настрої святкувати», – заявив Рейтер.

Нагадаємо, що Німеччина зіткнулася з енергетичною кризою, т.к. намагається знизити свою залежність від російського газу та нафти принаймні на 2% та поповнити держскарбницю. Зокрема, за рахунок фестивалю “Октоберфест”. Зазвичай його відвідувало понад шість мільйонів туристів, а персонал із 13.000 чоловік встигав розлити 7.8 мільйона літрів пива. Захід тривалістю приблизно два тижні приносить місцевій економіці приблизно нечувані 1.23 мільярди євро.

За даними з веб-сайту мюнхенського фестивалю Октоберфест, у доковідному 2019 році було зареєстровано 6.3 мільйона туристів, при цьому було випито 7.3 мільйона літрів пива. Крім того, на даний момент на фестивалі задіяно близько 8.000 постійних та 5.000 змінних співробітників, а ціна на пиво починається з 10.80 до 11.80 євро, тоді як у 2018 році вартість пива була трохи нижчою.