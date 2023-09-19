У Мюнхені стартував всесвітньо відомий Октоберфест: колір настрою – рожевий

Цього року на Октоберфесті з’явилася нова модна тенденція – рожевий колір від Барбі, пише Deutsche Welle.

Якщо для чоловіків Октоберфест – це зустріч із друзями за кухлем пива, то перед багатьма жінками постає споконвічне питання: що вдягнути на народне свято? Щоб надихнутися, жінки приходять на так званий „Ярмарок дирндля“. Тут популярні дизайнери заздалегідь представляють свої нові моделі та традиційні образи. Знаменитий стиліст Самуель Сохебі повідомив німецькому інформаційному агентству dpa буквально таке: „2023 рік – рік Барбі, та рожевий колір в абсолютному тренді. Цього року від цього нікуди не подітися.

У моді рожевий колір

Рожевий дирндль, звичайно, носили і раніше, але цього року він завдячує таким великим попитом, звичайно, голлівудському фільму „Барбі“, який цього літа побив усі рекорди касових зборів. Сохебі, який створив образ Октоберфесту для Періс Хілтон у 2007 році, впевнений, що рожевий стане лідером палітри кольорів на цьогорічному святі.

На прилавках та вітринах магазинів традиційних костюмів у баварських містах покупцям пропонують до 2000 дирндлів із відповідними фартухами та блузками, а на полицях лежать шкіряні штани та сорочки. Окрім місцевих шанувальників традиційних костюмів, стильно одягнені та гості з усього світу.

Дизайнери роблять ставку на більш витончені моделі

Незважаючи на ажіотаж навколо Барбі, цьогорічна модна тенденція така: менше означає більше. Менше блискіток, менше фарб, вважає дизайнер Dirndl Анджеліна Кес (Angelina Kees). Вона розповіла місцевому мюнхенському телеканалу, що цього року обрала чорний колір як основний для своїх моделей, тому що цей колір „елегантний та привертає увагу людей“. Її колега Сідалі Аманте-Полікарпо цього року вирішила порвати зі старими традиціями: у моделях дирндла цього року вона обійшлася без звичного фартуха, який пов’язують поверх спідниці: „Жінки більше не стоять на кухні біля плити“, – наголошує вона. Фартух, на її думку, більше не несе ніякої функції, а є просто аксесуаром.

Дірндль та шкіряні штани: класика Октоберфесту

Дизайнери сходяться в одному: є явні модні помилки, яких слід уникати на Октоберфесті. За словами Самуеля Сохебі, до них належать джинси та футболки. „Це свято має давню традицію, і я думаю, що надзвичайно важливо приходити на Октоберфест у традиційному костюмі, а не у повсякденному одязі та джинсах“, – підкреслив він в інтерв’ю dpa. “Інакше це було б все одно, що піти на весілля або до церкви у джинсах та футболці”.

Для багатьох людей за межами Німеччини дирндль – втілення національного німецького костюма, як, втім, і чоловічий варіант баварського одягу – шкіряні штани, німецькою: Lederhose. Октоберфест безперечно є тим місцем і подією, на яку люди приходять саме в такому традиційному одязі.

Історія походження костюмів

Баварські традиційні костюми розпочали свою тріумфальну ходу на початку XIX століття, навіяні жіночою модою XVIII століття – з облягаючими блузками, глибоким декольте та широкою спідницею. Шляхетні та заможні міські жінки середнього класу носили ці сукні на кавових вечірках, а потім улітку за містом. Дружини фермерів не хотіли відставати від модних тенденцій та скроїли власні моделі.

З іншого боку, шкіряні штани спочатку були мисливським одягом, який носили не в останню чергу Луїтпольд Карл Йозеф Вільгельм Людвіг, принц-регент Баварії, як і австрійський імператор Франц Йосип I. Вони обидва були затятими мисливцями.

Крім того, після заснування Королівства Баварія в 1806 династія Віттельсбахов шукала спосіб надати народу ідентичність. Що може бути краще за звичайний національний костюм для зміцнення національного духу? Але костюм так і не став єдиним: чим більше тканини та гудзиків на ньому було, тим багатшим був його власник. Так національні костюми стали символом соціального статусу.

По одязі жінки можна дізнатися, чи одружена вона

По костюму жінки на Октоберфесті можна дізнатися, чи вона вільна або одружена: досить просто перемістити зав’язаний бант фартуха зліва направо. І останній, але не менш цікавий факт: у Баварії, переважно католицькій, дирндль у минулому мав бути придатним для відвідування церкви – декольте не можна було носити у церкві таким відкритим, яким ми його знаємо сьогодні. Цікаво, що кінець цього поклали саме націонал-соціалісти у 1930-х роках минулого століття. Виріз дирндля став відкритішим, спідниця вкорочена до колін, а талія підкреслена поясом. Саме цей фасон популярний і сьогодні.

А у Барбі є рожева спідниця-дірндль, популярна цього року на Октоберфесті? Напевно! У фільмі вона змінює туфлі на високих підборах на пару зручних Birkenstock – це полегшило життя всім, хто зібрався на мюнхенський Октоберфест у 2023 році.